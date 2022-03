„Philleicht Jazz?!“ in Ladenburg geht weiter

Ladenburg. In der Ladenburger Konzertreihe „Philleicht Jazz?!“ treten am Sonntag, 3. April, um 20 Uhr der international bekannte Kontrabassist Bänz Oester und The Rainmakers auf. Die schweizerisch-südafrikanische Formation bringt eine „Symbiose von ekstatischer Ernsthaftigkeit und Wohlfühlstimmung“ auf die Bühne, wie Veranstalter Phil Leicht mitteilt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Eintritt im kleinen Jazzclub in der Hauptstraße 64 kostet 30 Euro. Geimpfte und Genesene müssen zusätzlich einen tagesaktuellen Test vorlegen (2G plus).