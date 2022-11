Pflanzaktion im Ladenburger Waldpark kommt auch Bienen zugute

Es ist neblig und nasskalt am Samstagmorgen um halb zehn. Doch das hält 15 Frauen und Männer nicht davon ab, auf der von dichtem Brombeergestrüpp befreiten Fläche im Ladenburger Reinhold-Schulz-Waldpark 120 insektenfreundliche Sträucher und zwei Bäume zu pflanzen. „Weil es wichtig ist, was Sinnvolles zu machen und Natur zu erhalten - und weil es Spaß macht“, erklärt Ute Wieprich gut gelaunt, warum sie an der gemeinsamen Aktion von Stadt Ladenburg und Ortsgruppe des Bunds für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND) mitwirkt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir unterstützen das gerne, weil wir und der BUND gemeinsame Interessen verfolgen und außerdem begeistert davon sind, dass die Stadt in den Park investiert und bereits die Wege erneuert hat“, sagt Jochen Liebrich vom Kulturverein „Initiative im Waldpark“, die Imbiss und Getränke bereithält.

Dass außerdem der „Bären“-Spielplatz auf Vordermann gebracht und erweitert werde, berichtet Iris Lipowsky. Im Rathaus für Grün- und Spielflächen sowie Friedhof zuständig, hatte sie Pflanzpläne gezeichnet und weist am Morgen helfende Hände ein, darunter zwei Mitglieder des Gemeinderats.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Bauarbeiten Vollsperrung der Weinheimer Straße in Ladenburg endet bald Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Mannheim Nach BUND-Rückzug: Buga wehrt sich gegen die Kritik Mehr erfahren

„Ich wollte immer was mit Natur machen“, sagt die Tochter einer Gärtnerin und als ehrenamtliche Pflanzberaterin im Kleingartenverein engagierte Verwaltungswissenschaftlerin aus den Niederlanden, die als Studienschwerpunkt Umweltmanagement gewählt hatte. Die „zugewaldete“ Teilfläche habe der städtische Bauhof freigelegt. Die Gartenbaufirma Wolf sei fürs Bodenlockern zuständig gewesen. Die Anfangspflege der Neupflanzung übernehme die BUND-Gruppe.

Für Mensch und Tier

„Das nutzt Mensch und Tier: Für den Waldpark ist es eine ökologische Verbesserung und für Besucher wird es bald eine Augenweide und ein Genuss sein“, sagt die BUND-Vorsitzende Gabriele Lux und fährt fort: „Man merkt, dass Iris Lipowsky Naturschutz am Herzen liegt, und ich finde die Zusammenarbeit mit ihr super.“

Lux betreut auch den nahen BUND-Garten und das BUND-Beet zwischen Bachlauf und Waldpark-Spielplatz mit. Dass die nebenan beheimatete Draußenschule bei der Grünpflege helfe, betont Lux. Ihre Familie hatte einen Faulbaum gestiftet, während der Verein „Wir für Ladenburg“ einen Ahorn, bienenfreundliche Wildrosen und zwei Mülleimer ermöglicht.

Die Bereitschaft, das Projekt zu unterstützen, ist groß: Kürzlich war dank der Spende einer Bürgerin ein Ginkgo-Baum gepflanzt worden. Der örtliche Bauernverband möchte zwei Sitzbänke zum Genießen der Anlage südlich des Teichs zur Verfügung stellen.

Und dann ist da noch Werner Molitor: Der Gartenbauarchitekt hatte bereits bei der Anlage des Waldparks ab 1985 mitgewirkt. Kindern der Draußenschule bringt er zusammen mit Baumschulbesitzer Andreas Huben jeden Mittwoch das Wachsen und Werden im Waldpark näher. „Ich kämpfe immer fürs Grün“, sagt Molitor. Klar, dass er bei der jüngsten Aktion dabei ist. Rathausmitarbeiterin Lipowsky freut sich über die fachkundige Hilfe: „Wir sind ein super Team.“ Neben ihr, Lux und Molitor hatte auch Stadtrat Max Keller am Konzept mitgewirkt.