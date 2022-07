Per Rad zu Blühstreifen

Ladenburg. Der AK Blühstreifen von Bauernverband, BUND und Bündnis 90/Die Grünen Ladenburg hat in der Weihnachtszeit vergangenen Jahres Spenden für die Anlage von Blühstreifen in Ladenburg gesammelt. Insgesamt gingen Spenden für eine Fläche von etwa 3,5 Hektar ein. Das entspricht fünf Fußballfeldern.

Mit einer Radtour durch die Gemarkung möchte der Arbeitskreis Gelegenheit geben, sich vor Ort ein Bild zu machen. Die Tour startet am Sonntag, 31. Juli, um 16 Uhr an den Drei Kreuzen an der Heidelberger Straße gegenüber dem Wohnmobilstellplatz. Eine Anmeldung per E-Mail an bluehstreifen@wirfuerladenburg.de wird erbeten. red