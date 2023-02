Wie wird aus einem in Mönchengladbach – also in einer Bierregion – geborenen Niederrheiner ein Weinkenner? Altstadtrat Peter Hilger, der am Samstag, 4. Februar, in Ladenburg seinen 80. Geburtstag feiert, kennt die Antwort aus eigener Erfahrung: „Indem er als junger Mann zum Medizinstudium nach Heidelberg kommt.“ Dort lernt Hilger seine aus dem Saarland stammende Frau Ruth kennen – und so

...