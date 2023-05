Party mit Rockmusik

Beim Ladenburger Publikum hat sich die Band Crush aus Mannheim in den vergangenen Jahren bereits mit verschiedenen Auftritten einen Namen gemacht. Im Bar-Restaurant HeimatRock war sie zuletzt im August 2022 zu Gast und feierte mit dem Publikum im Biergarten. Am Samstag, 6. Mai, kommen die sechs Musiker um Sänger Rainer Herrmann zurück und haben einen neuen Mann mit dabei: Seit Ende letzten Jahres werden sie durch Marc Fibich am Bass unterstützt. Los geht’s ab 19.30 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, für die Musiker geht der Hut um. Für die bessere Planung ist allerdings eine Reservierung notwendig (www.heimatrock.de).

Die Musiker setzten auf handgemachte Rockmusik aus den vergangenen Jahrzehnten bis heute und verzichten weitestgehend auf technische Hilfsmittel. Für die Livemusik-Saison 2023 haben Crush neben Weinfesten und Kerwen in der Pfalz und im Mannheimer Raum auch weitere Auftritte in Ladenburg im Kalender stehen, unter anderem beim Altstadtfest. red