Parkplätze sollen weg

Am Domhofplatz in Ladenburgs Altstadt soll – befristet auf Frühling und Sommer – künftig ein weiterer Autoparkplatz zugunsten von vier zusätzlichen Fahrradanlehnhaltern weichen. Diesen Vorschlag stellt die Stadtverwaltung in der öffentlichen Sitzung des Technischen Ausschusses (TA) am Mittwoch, 9. Februar, um 18 Uhr im Domhofsaal zur Abstimmung. Außerdem ist eine – allerdings dauerhafte – Umwidmung des Kurzzeit-Parkplatzes vor dem Modegeschäft am Marktplatz 1 für vier Fahrradbügel zu beraten.

Die Kosten für acht neue Radständer beliefen sich auf 1524 Euro. Bereits seit 2020 ersetzt der städtische Bauhof jeweils vorübergehend bislang zwei Pkw-Stellplätze an der Hauptstraße in Höhe der Straßencafés am Domhofplatz durch acht Anlehnbügel für Räder. Daraus sollen an dieser Stelle zwölf werden. Denn laut Verwaltung reichten die derzeitigen Kapazitäten bei sonnigem Wetter oft nicht aus.

An Markttagen blockiert

Darüber hinaus zeige sich, dass auch der Bedarf an Radabstellmöglichkeiten im Bereich des Marktplatzes oft größer als das Angebot sei, zumal an beiden wöchentlichen Markttagen mehrere Metallbügel durch Händlerstände blockiert seien. In der Folge behinderten „wild“ abgestellte Räder Fußgänger und seien für mobilitätseingeschränkte Menschen, die etwa mit einem Rollator unterwegs seien, ein ärgerliches Hindernis. Beide vorgeschlagenen Maßnahmen seien geeignet, kostengünstig den Fahrradverkehr in Ladenburg im Sinne des Radwegekonzeptes der Stadt von 2020 zu fördern.

