Osterbrunnen-Spaziergang am 10. April

Ladenburg. Die beliebte Reihe des Osterbrunnen-Spaziergangs mit jahreszeitlich passenden Gedichten, die Corona-bedingt pausiert hatte, führt Altstadtrat Peter Hilger am Palmsonntag, 10. April, wieder fort. Treffpunkt ist wie gewohnt um 11 Uhr am Marktplatzbrunnen.

Folgende sieben Stationen und Mitwirkende gibt Hilger bereits bekannt: Marktplatzbrunnen (Bündnis 90/Die Grünen), Fischmarktbrunnen (Willi Wolfrum und Draußen-Schule), Evangelischer Pfarrgarten (Anne-Frank-Kindergarten), Brunnen am ehemaligen Günther’schen Waisenhaus in der Kirchenstraße (Werkrealschule Unterer Neckar), Stadtbibliothek (Landfrauen), Rathausbrunnen (Gabi Krämer in Erinnerung an Brigitte Krämer), Gockelsmarkt (Ruth und Peter Hilger).