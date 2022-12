"Ort der Menschenrechte" in Ladenburg eingeweiht

Die Sonne scheint zwar, doch ist es frostig kalt an diesem Vormittag. Dennoch kommen am internationalen „Tag der Menschenrechte“ gut 100 Personen zusammen, um den „Ort der Menschenrechte“ in Ladenburg einzuweihen. „Überwältigt“ davon zeigt sich der örtliche Gewerkschaftsvorsitzende Bernd Schuhmacher vom Bündnis „Wir gegen rechts“ als maßgeblicher Mitinitiator der künstlerischen Installation

