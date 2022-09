Originelle Hommage

Ladenburg. Mit „Nachtgedanken“ veranstaltet die Stadtbücherei Ladenburg am Dienstag, 20. September, um 20 Uhr ein Lese-Konzert im Glashaus der Baumschule Huben (Schriesheimer Fußweg 7). Die Sängerin und Schauspielerin Patricia Prawit, die zwei Jahrzehnte lang die Rolle der Marlene Dietrich in einer glamourösen Show verkörpert hatte, nähert sie sich dem unsterblichen Mythos dieser Künstlerin in einer unterhaltenden Mischung aus Anekdoten, Bildern und Liedern von Friedrich Holländer, Edith Piaf, Gilbert Bécaud, Hildegard Knef und Burt Bacharach.

Das Publikum erhält Einblicke in weniger bekannte Facetten der Dietrich. Die 1961 in Essen geborene Interpretin Prawitt leiht in den Kindermusicals „Ritter Rost“ dem Burgfräulein Bö bereits seit 27 Jahren ihre Stimme. Karten zu 13 Euro gibt’s bei Baumschulen Huben (Telefon: 06203/ 9280-0) und in der Stadtbibliothek (Telefon: 06203/70-211). pj