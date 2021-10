„Oma, die Bilder sind super“

Die Gemälde der Ladenburger Künstlerin Friederike Metzger sind etwas Besonderes für Wolfgang Luppe: „Sie lösen Reflexionen aus, die Kreativität und Fantasie herausfordern, und schmücken deshalb auch viele Haushalte in der Stadt“, erklärt der örtliche Altstadtrat und Kunstfreund in seiner Rede zur Eröffnung der Ausstellung „Sichtbares – Unsichtbares“, die noch bis Sonntag, 24. Oktober, im Domhof zu sehen ist.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Malerin „Friedel“, wie Luppe die ihm seit vielen Jahren Bekannte nennt, gelinge es hervorragend, „Gefühle und Stimmungen in Farbe und Flächen zu transportieren“. Wolle man ihre Kunst einer Richtung zuordnen, würde man wohl auf die „Art Informel“ kommen, was man früher als abstrakten Expressionismus bezeichnet habe. Das sei weniger Stil als eine Haltung, die durch Spontaneität in der künstlerischen Produktion gekennzeichnet sei.

So male Metzger in Schichten, von den sie immer wieder Teile abtrage. Mit Sand, Papier und Ölkreide bringe sie dreidimensionale Struktur in Acrylbilder, die „Himmel und Erde“, „Bewegt“ und „Am Ufer“ heißen. „Das sind aber nur Andeutungen: Ich arbeite nicht auf ein gewisses Thema hin, sondern möchte, dass die Leute sich damit beschäftigen und selber sehen, was sie sehen wollen“, erklärt die Künstlerin im Gespräch und fügt hinzu: „Ich könnte nicht erklären, wie die Bilder aus einer Farbidee und einem Gefühl heraus entstanden sind.“ Metzger arbeite nur, wenn sie das Bedürfnis verspüre, „aber dann sehr intensiv und so lange, bis es mir selbst gefällt“. Dass man ihre Werke „sofort erkennt“, findet Luppe. Er nimmt an, dass „Friedel“, die mit ihrer Familie seit 1970 in Ladenburg lebt, „in ihrem inneren Auge und Herzen“ die Landschaft ihrer früheren Heimat aufgenommen hat.

Aufgewachsen im oberbayrischen Murnau am Staffelsee, das vor dem Ersten Weltkrieg schon die Künstlergruppe Der Blaue Reiter angezogen hatte, durchlief Metzger eine intensive Ausbildung unter anderem bei Walter Stallwitz und Wolf Heineke (Mannheim). Sie arbeitete lange im Atelier Piotr Scroban (Heidelberg) und absolvierte Studienaufenthalte in Umbrien und Südfrankreich. Seit 1998 freischaffende Künstlerin mit eigenem Atelier, gehört sie zum Murnauer Kunstverein „Die Tür“ und ist Gründungsmitglied im Kunstverein Ladenburg (KVL). Ihr Schaffen führte zu vielen Einzel- und Gruppenausstellungen im In- und Ausland.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Es ist offensichtlich, dass es Metzger weniger um impulsive Expressivität als um die ästhetische Komposition von Farbe und Fläche geht, wie ein Faltblatt den Besuchern verrät. Ihre Arbeit sei „Dialog und Wechselspiel zwischen bewusster Gestik und der Möglichkeit, einen Zufall zu präsentieren“. Besser lässt sich Metzgers Werk kaum ausdrücken. Oder doch? Im ausliegenden Gästebuch, in dem sich bei der Vernissage rasch einige Seiten mit lobenden und bewundernden Worten füllen, steht ganz zu Beginn Folgendes zu lesen: „Toll, Oma, die Bilder sind super, Deine Jule“. Öffnungszeiten: Dienstags 14 bis 17 Uhr, freitags 15 bis 18 Uhr, samstags 13 bis 16 Uhr und sonntags 10 bis 13 Uhr. pj