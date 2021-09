Oldtimer rollen durch die Region

Der Motorsportclub (MSC) Dr. Carl Benz Ladenburg ruft auf zur Teilnahme an seiner Herbstfahrt unter dem Motto „Oldtimer-Wandern durch den Odenwald“ am Sonntag, 12. September. Eingeladen sind Fahrer von Old- und Youngtimern auf vier und zwei Rädern. Abfahrt ist um 11 Uhr im Benz-Park, wo sich die Teilnehmer um 10.30 Uhr treffen. Die Tour führt auf malerischen Wegen durch den Kleinen Odenwald bis in den nördlichen Kraichgau und zurück nach Ladenburg.

Die Gesamtstrecke beträgt rund 100 Kilometer. Die Rückkehr ist zwischen 14 Uhr und 15 Uhr geplant. Es wird keine Teilnahmegebühr erhoben, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Veranstalter bitten lediglich um die Einhaltung der 3G-Regel (genesen, geimpft oder getestet). pj