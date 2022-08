Noch Karten erhältlich

Ladenburg. Auf ihrer Deutschland-Tournee geben Sänger und Tänzer des mitreißenden Showchors Lesedi aus dem südafrikanischen Heidelberg am Samstag, 3. September, um 18 Uhr ein Konzert in der evangelischen Stadtkirche zu Ladenburg (diese Redaktion berichtete bereits ausführlich). Bei der von einem Bundesministerium geförderten Konzertreise unter dem Motto „Masiqmane“, was in der afrikanischen Zulu-Sprache so viel wie „Kommt zusammen“ bedeutet, werden die 20 Singenden und Tanzenden der Lesedis von der Jungen Kammerphilharmonie Rhein-Neckar begleitet.

Dabei treffen traditionelle Darbietungen und Gospels aus den Townships Südafrikas auf die klassische Musikkultur Europas. Karten zu 15 Euro gibt es ab 17 Uhr an der Abendkasse vor der Kirche. pj