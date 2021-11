Nikolai Koger holt Silber

Nachwuchs-Gewichtheber Nikolai Koger aus Seckenheim ist in seiner Gewichtsklasse Deutscher Vizemeister der Schüler. Koger vertrat bei den Titelkämpfen in Obrigheim die Farben des Athletik-Sport-Vereins (ASV) Ladenburg neben dem am Ende neuntplatzierten Jonathan Stumpf.

Im sogenannten Mehrkampf ging es um die klassischen Disziplinen Reißen und Stoßen, die mit Techniknoten bewertet wurden. Außerdem waren Schlussdreisprung, Kugelschockwurf und Sprint Teil des Wettkampfprogramms.

Leistungen gesteigert

Nikolai Koger (l.) bei den Meisterschaften in Obrigheim mit Trainer Werner Rapp und Jonathan Stumpf. © ASV

Mit 60 Kilogramm im Reißen und 75 Kilogramm im Stoßen lag Koger zwischenzeitlich sogar auf Rang eins. Doch in den leichtathletischen Übungen war ein Junge aus Thüringen noch besser. Sowohl Koger als auch Stumpf steigerten jedoch ihre Leistungen an der Hantel dieses Jahr unter der Trainingsleitung von Werner Rapp im Zweikampf um 45 (Koger) und 17 Kilogramm (Stumpf). pj