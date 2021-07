Neue Wasserturm-Touren

Ladenburg. Alle Besichtigungstermine des sanierten Ladenburger Wasserturms im Juli sind ausgebucht. Aufgrund der hohen Nachfrage bietet der Heimatbund Ladenburg daher ab August jeweils am ersten Sonntag eines Monats eine geführte Besichtigung des Wasserturms an. Die Führungen finden zwischen 14 und 16.30 Uhr im 30-Minuten-Takt statt. Anmeldungen sind per Mail an info@heimatbund-ladenburg.de unter Angabe des Datums und der gewünschten Uhrzeit oder der Tour möglich. Pro Tour ist die Anzahl der Plätze auf zehn Personen begrenzt. Die Führung kostet drei Euro pro Person. red

