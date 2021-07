Neue Sporthalle rückt immer näher

Der Neubau der Dreifelder-Sporthalle am Römerstadion in Ladenburg ist lange beschlossen, der Architektenwettbewerb beendet, ein Sieger gekürt: Jetzt muss noch der Bebauungsplan für das Areal geändert werden, da der geplante Neubau nicht in das bisherige Baufenster passen würde. Das ist einer der Tagesordnungspunkte des Gemeinderats an diesem Mittwoch in der Lobdengauhalle (18 Uhr).

„4.1 Am Sportzentrum“ – dieser Plan stammt noch aus dem Jahr 1977. Die vorgesehenen Änderungen erweitern das Baufenster östlich der Drachenboothalle. Aber auch der „Schutz, die Pflege und die Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft“ sowie das „Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstiger Anpflanzungen“, werden an die heutigen Standards angepasst.

Anhörungen abgeschlossen

Schneller Baubeginn soll auch beim Kindergarten Weststadt sein. Hier soll bald der Bebauungsplan aufgestellt werden. Die erforderlichen Anhörungen von insgesamt 35 Behörden und öffentlichen Trägern sind abgeschlossen, der Gemeinderat wird die Stellungnahmen diskutieren und soll den Änderungsvorschlägen zustimmen: Zum Beispiel, dass mindestens 50 Prozent der Dachflächen mit einer Photovoltaik-anlage versehen sein müssen. Oder dass wegen der Gefahr durch den Neckar bei Extrem-Hochwasser spezielle Schutzmaßnahmen erforderlich sind. Auch eine Ölheizung für das Gebäude dürfte nur unter besonderen Bedingungen betrieben werden.

Sorgen der Anwohner

Eingegangen wird bei der Diskussion auch auf Sorgen der Anwohner, die besonders auf ein erhöhtes Verkehrsaufkommen in der schon jetzt engen Wiesenstraße hinweisen: Die Belastungen könnten mit einem Kindergarten von vier bis zu sechs Gruppen noch gravierender werden. Auch die Parksituation könne sich verschärfen. Die Anwohner weisen auch auf Staub- und Pestizidbelastung für das Kiga-Gelände und die Kinder durch die angrenzende Landwirtschaft hin und zweifeln das allgemeine Lärmgutachten an, das den Kindergartenbetrieb trotz der Nähe der künftigen L 597 und der Industriebetriebe zulässt.

Vorgelegt wird drüber hinaus der Entwurf für den Gesellschaftsvertrag der neu zu gründenden Stadtentwicklungsgesellschaft, die Räte sollen über die Annahme entscheiden. Aufsichtsratsvorsitzender wird laut Vertrag Bürgermeister Stefan Schmutz sein, dem siebenköpfigen Aufsichtsrat gehören außerdem der Kämmerer, zwei Vertreter aus dem Gemeinderat und drei Mitglieder, die auf Vorschlag des Gemeinderats von der Gesellschafterversammlung gewählt werden.

Info: Gemeinderat, Mittwoch, 18 Uhr, Lobdengauhalle Ladenburg