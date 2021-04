Neue Optionen bei Fördermitteln

Dass der geplante Neubau der Sporthalle im Ladenburger Römerstadion im Zeitplan liegt, hat Bürgermeister Stefan Schmutz in der jüngsten Hauptversammlung des Dachverbands der örtlichen Sportvereine mitgeteilt. „Die nach langem Vorlauf nun endlich konkrete Planung für die Halle war für uns erneut zentrales Thema“, sagt Mark Völkel als Chef jenes Ortsausschusses für Leibesübungen (OAL). Dass die Stadt nun zwei Gymnastikräume mit je 100 Quadratmetern fest eingeplant habe, „das war uns wichtig“, so Völkel gegenüber dieser Redaktion.

Diese Redaktion hat nach der Sitzung unter Abstands- und Hygieneregeln im Domhof mit Schmutz und Völkel gesprochen. Beide gehören dem Preisgericht an, das am Dienstag, 15. Juni, die sechs besten Hallenentwürfe des europaweiten Ideenwettbewerbs auszeichnen soll. Mit den sechs prämierten Entwürfen wird sich dann der Gemeinderat befassen. Eine Entscheidung soll möglichst noch vor der Sommerpause fallen. Schmutz hofft, „dass wir 2021 noch einen Bauantrag stellen können“.

Eine neue gesetzliche Regelung verlangt, dass die Stadt künftig Nutzungsgebühren für ihre Sportstätten verlangen muss, was bislang nicht der Fall war. „Dass bisher alles fer umme war, hat aber neue Vereine benachteiligt, weil keiner der alteingesessenen Plätze abgeben wollte“, erklärt Völkel.

Erstmals Nutzungsgebühren

Schmutz begrüßt die OAL-Initiative, sich Nutzungsgebühren grundsätzlich zu öffnen, und sagte die Teilnahme an einer Arbeitsgruppe (AG) zu. Hintergrund sei das neue Umsatzsteuerrecht, wonach die Bereitstellung von Sportstätten zu besteuern sei.

„Der Staat behält die Mehrwertsteuer ein, und die geplante AG soll klären, wie das Geld auch über Fördertöpfe, die künftig überhaupt erst in Frage kommen, wieder an die Vereine zurückfließen kann“, so Völkel.

Auch die monatelange Corona-Zwangspause, die den Breitensport zunehmend bedroht, war Thema. Schmutz fasst die Wortbeiträge zusammen: „Alle Vereinsvertreter sind frustriert und wünschen sich wieder mehr Möglichkeiten.“ Die Verwaltung sei sich der schwierigen Lage der Vereine bewusst, setze aber nun einmal nicht die Rahmenbedingungen. Die Stadt habe ebenso wie die Vereine Interesse an Planungssicherheit. Dies sei aber derzeit nicht zu gewährleisten. Deshalb halte man die städtischen Sportanlagen aufgrund steigender Infektionszahlen im Land, im Kreis und vor Ort weiterhin geschlossen.

Zusätzliche Aufgaben

„Das sehe ich ähnlich“, sagt Völkel. Der Budo-Club habe aufgrund einer Umfrage, an der sich elf Vereine beteiligten, konstruktive Vorschläge gemacht, auf deren Basis nach den Sommerferien eine Sondersitzung stattfinde. Es sei zu erörtern, welche weiteren Aufgaben der OAL zusätzlich zu Sportstättenbelegung und Sportlerehrung übernehmen könne. Neben Kassenwartin Sibylle Heinig bestätigten die Delegierten an diesem Abend Vizechef Fritz Lackner im Amt. Ohne damit Heinigs Wirken zu relativieren, sagt der erst seit 2019 amtierende Völkel: „Mein Stellvertreter ist ein wertvoller Wissensträger, um den ich sehr froh bin.“

