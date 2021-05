Neue Fassade für die Feuerwehr

Über eine Vielzahl von Genehmigungen und Auftragsvergaben hat der Technische Ausschuss der Stadt Ladenburg in seiner Sitzung an diesem Mittwoch zu entscheiden (18 Uhr, Domhofsaal). Neben diversen Baugenehmigungen geht es auch um die Fassade am Feuerwehrgebäude. Dort waren auf einer Fläche von 200 Quadratmetern Risse in der Plattenverkleidung aufgetaucht, zum Teil sind Platten ausgebrochen. Die Verwaltung empfiehlt nun, auf eine Verkleidung zu verzichten und stattdessen zu verputzen. Dies sei um 100 Prozent günstiger – der neue Putz wird dennoch rund 25 000 Euro kosten. Außerdem will die Betreiberin einer Kiesgrube auf dem Gelände an der Heddesheimer Straße eine Nassaufbereitungsanlage errichten, um dort Bauschutt zu recyceln. sko

AdUnit urban-intext1