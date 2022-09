Der sogenannte Turmspielplatz in Ladenburgs Aufeld-Straße gilt als Paradebeispiel dafür, was eine rührige Elterninitiative Hand in Hand mit Verwaltung und Bauhof zu bewirken vermag. Die heute als vorbildlich geltende Anlage war mit dem Schriesheimer Bewegungs- und Spielpädagogen Rolf Schwarz konzipiert worden. Dieses Engagement würdigte die H + G BANK-Stiftung der Volksbank Kurpfalz jetzt mit

...