Netzbetreiber hilft INT.AKT

Ladenburg. Die Freude stand Sabine Weil und Celia Amler vom Ladenburger Integrationshilfeverein INT.AKT ins Gesicht geschrieben: Hatte ihnen und den insgesamt 90 Mitgliedern doch die neue Aktion „Mail statt Brief“ der Netze BW unverhofft rund 1270 Euro in die Vereinskasse gespült. Der Stromnetzbetreiber würdigte damit das seit 2013 währende Engagement der Aktiven für Geflüchtete in Ladenburg. „Was Sie leisten, ist eine schöne Sache“, so Bodo Moray als Geschäftsführer der Netze BW bei der symbolischen Scheckübergabe.

Das Unternehmen möchte seine Kundschaft künftig am liebsten nur noch per E-Mail darüber informieren, dass Stromzählerstände abzulesen sind. Dadurch eingesparte Kosten gebe man als Spenden an gemeinnützige Organisationen weiter. Wer dies als Kunde unterstützen möchte, kann bei der nächsten fälligen Abfrage auf der Seite www.netze-bw/zaehlerstandsangabe die E-Mail-Adresse eingetragen. pj