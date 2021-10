Napoleons Spuren in der Region

Historisch Interessierte dürfen sich wieder über ein kostenloses Vortragsprogramm freuen, das das Kreisarchiv des Rhein-Neckar-Kreises mit der VHS Ladenburg-Ilvesheim und dem Heimatbund Ladenburg zusammengestellt hat. Gestartet wird am Donnerstag, 21. Oktober, um 19 Uhr im Domhofsaal in Ladenburg (Hauptstraße 9) mit einem Vortrag von Harald Stockert aus Mannheim. Er begibt sich auf – bislang wenig bekannte – Spuren Napoleons in unserer Region.

Napoleon hat die Geschichte Südwestdeutschlands nachhaltig beeinflusst. Doch über seine Territorialpolitik hinaus, durch welche die Kurpfälzer Badener wurden, gibt es auch persönliche Verbindungen in die Rhein-Neckar-Region. So führen die Spuren des großen Korsen nicht nur in die Quadratestadt Mannheim, sondern ebenso in deren Stadtteil Seckenheim sowie nach Heidelberg und Neckarhausen.

Interessierte können sich bis 14. Oktober telefonisch unter Telefon 06221/52 27 74 0 oder per E-Mail an kreisarchiv@rhein-neckar-kreis.de anmelden. Es gelten die Zutrittsregeln der aktuellen Corona-Verordnung. Weitere Hinweise dazu gibt es unter www.rhein-neckar-kreis.de/veranstaltungen red