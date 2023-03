Nächtliche Arbeiten

Am neuen Hochwassersperrtor zwischen Ladenburg und Ilvesheim werden in der kommenden Woche letzte Rückbauarbeiten vorgenommen. Wie das zuständige Wasserstraßen-Neubauamt Heidelberg mitteilt, werden sogenannte Baubehelfe, die für die Zeit der Arbeiten angebracht worden waren, entfernt. Dabei handelt es sich etwa um Spundwände und Befestigungspfähle. Die Arbeiten finden in den Nächten von Mittwoch, 22. März, auf Donnerstag, 23. März, und von Donnerstag auf Freitag, 24. März, statt.

Nach Angaben des Wasserstraßen-Neubauamtes kann es bei den Arbeiten zu geringeren Lärm- und Erschütterungsemissionen kommen. Für die Beeinträchtigungen bittet die Behörde um Nachsicht und Verständnis. Laut Mitteilung können die Arbeiten aber nur nachts stattfinden, weil die Schifffahrt während des Rückbaus ruhen muss.

Sämtliche Arbeiten im Bereich des neuen Sperrtors, das bereits seit Herbst 2021 in Betrieb ist, sollen in diesem Frühjahr abgeschlossen werden. Dann soll auch der Verkehr über die Kanalbrücke wieder ohne Bedarfsampel fließen können. jei