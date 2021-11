Nachbarn schalten Anwältin ein

Der umstrittene Neubau zweier Stadthäuser in Ladenburgs Klappergasse beschäftigt jetzt das Baurechtsamt des Rhein-Neckar-Kreises. Weder Verwaltung noch Stadtbildpfleger Egon Lackner vom Geschichtsverein Heimatbund konnten den Technischen Ausschuss (TA) des Gemeinderats am Mittwochabend im Domhof mit einem überarbeiteten Entwurf überzeugen. Tenor der Kritik an der Wiedervorlage des im Oktober vertagten Bauantrags: Man habe nichts gegen den geplanten Neubau in der Altstadt, doch falle das Hinterhaus zu massiv aus.

So stimmte das Gremium mit Ausnahme von Bürgermeister Stefan Schmutz als Befürworter mit 9:1 Stimmen bei einer Enthaltung (Grünen-Rätin Hanne Zuber) gegen das Vorhaben im Geltungsbereich der Gestaltungssatzung für die historische Altstadt. Dabei sei die „zu Recht nachjustierte Planung nun von einer Qualität, die den Bereich aufwertet“, so Götz Speyerer aus der Technischen Verwaltung.

Eine mögliche Folge des Beschlusses erklärte Schmutz: Es sei dadurch keineswegs gesichert, dass der Bau nicht doch komme: „Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass der Rhein-Neckar-Kreis das fehlende Einvernehmen ersetzt.“ Die Haltung der TA-Mehrheit bedeute eine „Klatsche“ für den Bauherrn von außerhalb, der sich in zentralen Punkten für die Wünsche des Gremiums offen gezeigt habe und auf sein Recht, bauen zu dürfen, pochen werde.

„Mit einer wechselnden Argumentation gibt man auch zukünftigen Bauherren keine Sicherheit“, warf Schmutz den Fraktionsrednern von CDU, Grünen, SPD und Freien Wählern vor, „kein verlässliches Signal“ auszusenden. Dem widersprach Stadträtin Uta Blänsdorf-Zahner (SPD): Es gehe doch auch um Nachbarschutz und darum, dass Häuser in den öffentlich unsichtbaren Innenhöfen ebenso als Ensemble harmonierten. Schmutz entgegnete jedoch, dass „nachbarschaftsrechtliche Belange nicht Gegenstand des TA“ seien.

„Wir sehen wesentliche Verbesserungen bei der überarbeiteten Planung, aber vor allem das Hinterhaus ist und bleibt überdimensioniert“, bringt Max Keller (Grüne) die Mehrheitsmeinung auf den Punkt. So sah es auch Angelika Gelle (SPD). Sie monierte außerdem „zu viele Befreiungen“ von der Altstadtsatzung. Dass diese durchaus „anderes Bauen und Ausnahmeregelungen“ ermögliche, wandten Stadtbildpfleger und Architekt Lackner ein. Das geplante Objekt sei „gestalterisch ansprechend“, der Bestandsbau substanziell nicht zu halten.

Nicht gegen den Abriss

Dass sie gar nicht gegen den Abriss sei, betonte Jenny Zimmermann (Grüne) und erklärte: „Man kann auch Neubau im Rahmen dieser Satzung.“ Uwe Wagenfeld (CDU) kritisierte: „Der Neubau des Hinterhauses wird von der Umgebung aus sichtbar sein.“ Dass man damit einen Präzedenzfall schaffe, befürchtete Sophian Habel (CDU). Dazu führte Altbaufachmann Speyerer aus, dass es in der Altstadt „öfter Hinterhäuser dieser Größenordnung“ gebe. Doch fand auch Heiko Freund (Freie Wähler): „Das Hinterhaus passt da so nicht hin.“

Einem unmittelbaren Anwohner erscheint diese Sichtweise „richtig, weil wir im Innenhof eine Mauer direkt vors Schlafzimmerfenster bekommen sollen“, sagt der Sitzungsgast am Ende auf Anfrage dieser Redaktion. Deshalb habe die Familie bereits eine Anwältin hinzugezogen. Das Klappergasse-Projekt bleibt also weiterhin schwierig.