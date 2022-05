Nachbar stellt Fahrer

Eine Unfallflucht unter skurrilen Umständen hat sich am Sonntagabend in Ladenburg ereignet. Kurz nach 19.30 Uhr hatte ein 54-jähriger Mann mit seinem Pkw in der Ortsstraße den Außenspiegel eines dort geparkten Pkw gestreift und war ohne anzuhalten weitergefahren. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro.

Der Halter des beschädigten Pkw beobachtete den Unfall und erkannte den Fahrer, der in seiner Nachbarschaft wohnt. Nachdem er ihn bis zu seiner Wohnung verfolgt und auf den Unfall angesprochen hatte, gingen beide Männer zurück zu der Unfallstelle. Dort warteten sie das Eintreffen der Polizei ab.

Die Beamten des Polizeireviers Ladenburg stellten bei dem Verursacher des Unfalls einen deutlichen Alkoholeinfluss fest. Sie staunten nicht schlecht, als der Atemalkoholtest einen Wert von fast 3,5 Promille ergab.

Führerschein einbehalten

Anschließend wurde der 54-jährige Unfallverursacher zur Polizeiwache gebracht, ein Polizeivertragsarzt entnahm bei ihm zwei Blutproben. Der Mann hatte angegeben, nach dem Unfall noch Alkohol getrunken zu haben. Sein Führerschein und der Pkw-Schlüssel wurden durch die Polizei beschlagnahmt. Gegen den Autofahrer erfolgt nach Abschluss der Ermittlungen eine Anzeige unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. pol/sko