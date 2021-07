Die Flutkatastrophe in Deutschland hat auch in Ladenburg für tiefe Betroffenheit gesorgt, ebenso im Gemeinderat. Die Räte drückten ihr Mitgefühl mit den Menschen in Not auf - und stellten sich aber auch die Frage: Kann in Ladenburg schnell genug vor einem Katastrophenfall gewarnt werden? Muss nicht doch ein Sirenensystem eingeführt werden, was im Zuge der Haushaltsberatungen 2021 zunächst auf

...