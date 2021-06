Musiker Alligatoah auf der Festwiese

Rapper, Sänger, Gitarrist, Produzent, Komponist, Songwriter – es gibt kaum eine Bezeichnung, die auf den Musiker Alligatoah nicht zutrifft. Am Freitag, 20. August, ist er auf der Festwiese in Ladenburg zu Gast – beim Beat & Eat Open Air-Festival. Sein Auftritt steht unter dem Motto „Akkordarbeit“. Die Akkorde werden diesmal „gefühlvoll in Schwingung gebracht“, heißt es in einer Mitteilung des Veranstalters DeMi Promotion. Statt mit Live-Band kommt Alligatoah dieses Mal mit dem Gregor Schwellenbach Streichquartett und einem Akustik-Set auf die Bühne. So soll die Atmosphäre „einzigartig und intim“ werden, heißt es in der Mitteilung weiter. In seiner Biografie schreibt der Künstler über sich selbst: „Meine Lieder handeln von Verblendung und gnadenloser Naivität.“ Manchmal sei dahinter aber mehr verborgen als man auf den ersten Blick vermute.

DeMi-Geschäftsführer Dennis Gissel freut sich auf den Konzertabend: „2020 durften wir bereits in Mannheim ein äußerst beeindruckendes Konzert mit Alligatoah veranstalten und freuen uns sehr, dass wir diesen großartigen Künstler bei unserem Beat & Eat Festival begrüßen dürfen. Die Besucher können sich auf einen ganz besonderen Konzertabend freuen.“

Die Gäste dürfen beim Ticketkauf zwischen Liegestühlen und Picknick-Decken für zwei oder vier Personen wählen. Alle Veranstaltungen finden unter den von den Behörden zu diesem Zeitpunkt vorgeschriebenen Hygienevorschriften statt. Die Ticketpreise beginnen bei 48,20 Euro pro Person. Gebühren kommen noch hinzu. Programm, Tickets und weitere Informationen sind ab sofort erhältlich unter www.beatandeat.net. red

