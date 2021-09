Musikanten trotzen Corona

Nahezu majestätische Klänge empfangen die 340 Besucherinnen und Besucher beim Corona-gerechten „Einchecken“ auf dem ausverkauften Obsthof Schuhmann: Vier Alphornbläser aus der Römerstadt stehen zwischen vollbehangenen Apfelbaumreihen und erinnern zum Ferienende vielleicht einige an Urlaub in den Bergen. „Das ist unsere Vorgruppe“, sagt der „Klepperer“ von den Altstadtmusikanten grinsend aus den Reihen des örtlichen Gesangvereins Liederkranz. Nach diesem Auftakt ist ihr Auftritt der Höhepunkt des ausgedehnten Frühschoppens im Freien unter dem Motto „Altstadtfest-Special“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Seit 46 Jahren gibt es die anlässlich des zweiten Altstadtfestes nach 1974 gegründete Formation in wechselnden Besetzungen. „Ihre Auftritte sind für mich und meine Freundesgruppe immer das Highlight am Altstadtfestsonntag, weil man da alle Leute trifft“, sagt Louis Schuhmann, Juniorchef der Gastgeberfamilie und begrüßt fröhlich die Gäste: „Schön, dass jetzt fast alle bei uns auf dem Hof sind.“ Rund 200 Besucher waren es bei der Premiere an Ort und Stelle im vergangenen Corona-Jahr, als das weit über die Stadt hinaus bekannte und bei örtlichen Vereinen als Einnahmequelle wichtige Fest in seiner eigentlichen Form erstmals abgesagt wurde.

Obwohl um diese Jahreszeit die Haupterntezeit für Äpfel beginnt, stellen die Schuhmanns ihr Land erneut für die Veranstaltung zur Verfügung, „auch weil Mama beim Liederkranz singt“, so der junge Gärtnermeister. Das ausgedehnte Weißwurst- und Brezelfrühstück kann den Altstadtfest-Termin unter blau-weißen Wimpeln auf dem Bischofshof am Vereinsheim Kaiserkeller zwar nicht ersetzen, lindert aber den Verlustschmerz ebenso wie etliche private Feier und Hofflohmärkte, die am Wochenende überall in der Stadt stattgefunden haben.

„Emotionale Angelegenheit“

Über das große Familienfest auf der grünen Plantage in der Schriesheimer Straße freuen sich Alicia Amberger und Lukas Zimmermann, die Doppelspitze des Gesangvereins: „Es ist zwar schade, dass das Altstadtfest zum zweiten Mal ausfällt, aber umso schöner diese wunderbare Location nutzen zu können“, sagt Amberger. Denn für die meisten Ladenburger sei das Altstadtfest eine „emotionale Angelegenheit“, denn zum zweiten Septemberwochenende kehrten viele von überall her in ihre Heimatstadt zurück, um sich mit Familie und Freunden zu treffen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Altstadtmusikanten bleiben ihrer Anhängerschaft, die sogar einen Fanclub hervorgebracht hat, nichts schuldig: Das Repertoire von „Klepperer“ Wolfgang Schmitt (Teufelsgeige oder Bumbass), „Klimperer“ Andreas Lange (E-Piano), „Schepperer“ Markus „Hauie“ Hautzinger (Tambourin) und „Klopper“ Jörg Boguslawski (Holzkistenbass) ist beachtlich: Es reicht von unverwüstlichen Schlagerklassikern bis hin zu Stimmungsliedern. Ein Titel, der laut Pianist Lange in früheren Jahren stets die Auftaktnummer schlechthin war, lässt Nostalgiker schwärmen: „Seemann, deine Heimat ist das Meer“ war erstmals vor 61 Jahren von Sängerin Lolita in der Filmkomödie „Schick deine Frau nicht nach Italien“ zu hören.

Lieder humorvoll umgedichtet

Erneut hatte Lange aber auch bekannte Lieder dieser Tage mit eigenem Text versehen. So heißt es zur Melodie des online weltweit berühmen „Wellerman“-Shantys: „Nur wer des Altstadtfest kennt, der kennt auch die allerbeste Band.“ Klar, wer damit gemeint ist, nämlich das Gesangsquartett mit den Zylindern auf dem Kopf und – sieht man vom E-Piano ab – einfachen Rhythmusinstrumenten in den Händen.

Auf die Coronakrise gemünzt, erklingt statt des Herzschmerz-Refrains von „Ramona“, im Original 1960 vom niederländischen Duo Blue Diamonds gesungen, diese Durchhalteparole: „In einem Jahr wird dann kein Hahn mehr nach dir kräh‘n. Corona, Du wirst schon seh‘n.“ Der gewitzte Texter der Altstadtmusikanten bedauert nur, dass die erst Mitte vergangener Woche gestartete T-Shirt-Aktion der Stadt zur Unterstützung der Vereine so spät gekommen sei: „Sonst hätten wir uns da auch noch einen Reim drauf gemacht.“