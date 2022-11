Musikalisches im Advent

Beim Ladenburger Kulturverein Kettenheimer Hof (Mühlgasse 7) findet am 1. Advents-Sonntag, 27. November, ab 16 Uhr ein Konzert des Tübinger Saxophon-Ensembles für Kinder und Erwachsene statt, welches textlich und musikalisch die Nussknacker-Geschichte erzählt. Am Nikolaustag, 6. Dezember, lädt um 18 Uhr die Gitarrenklasse von Marcus Armani zum gemeinsamen Weihnachtslieder-Singen ein. Am Dritten Advent, 18. Dezember, bieten Kettenheimer-Hof-Orchester und Gesangsensemble Octamonia um 14 Uhr ein Adventskonzert mit der Möglichkeit zum gemeinsamen Weihnachtslieder-Singen. Bei allen Events gibt es jeweils eine Stunde vorher und nachher Waffeln, Punsch und Glühwein. Der Eintritt ist jeweils frei. Es wird jedoch um Spenden sowie um verbindliche Anmeldung unter tickets@kettenheimerhof.de gebeten, weil das Platzangebot begrenzt ist. pj

