Musikalische „Lichtblicke“

Von bekannter Adventsmusik über stimmungsvolle Chorsätze und Instrumentalstücke bis hin zu meditativen Improvisationen – das alles erwartet Zuhörer beim „Lichtblicke“-Programm der Dilsberger Kantorei mit der Ladenburgerin Barbara Mauch-Heinke an der Violine und Chorleiter Markus Karch am E-Piano.

Die Konzerte finden statt am Samstag, 26. November, um 19 Uhr in der evangelischen Stadtkirche Ladenburg und am ersten Advents-Sonntag, 27. November, um 17 Uhr in der katholischen Kirche St. Johannes-Nepomuk in Neckargemünd (Hauptstraße/Marktplatz). Der Eintritt ist jeweils frei, doch bitten Ausführende und Veranstaltende um Spenden. Gäste mögen sich darauf einrichten, dass die Kirchen möglicherweise kalt sind. pj