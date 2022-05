Musikalische Botschafter des Kreises zum Auftakt

Endlich ist es wieder soweit: Die Aktiven des Waldparkvereins fiebern bereits der Saisoneröffnung entgegen. Das Veranstaltungsteam freut sich auf viele Genießer, die sich von der Musik in der einzigartigen Atmosphäre des Glashauses und der Freiluftbühne im Grünen des Reinhold-Schulz-Parkes verzaubern lassen. Vier Konzerte sind beim diesjährigen Musik-Sommer bislang geplant. Darüber hinaus sind weitere Glanzlichter für das zweite Halbjahr in Vorbereitung.

Die Konzertreihe beginnt am Samstag, 21. Mai, fulminant mit dem achtzehnköpfigen Rhein-Neckar Jazz-Orchester. Die beliebte Big-Band begeistert unter ihrem Leiter Jochen Welsch nicht nur Swing- und Bebop-Fans, sondern auch Liebhaber von Latin- und Fusion-Titeln. Der Zusammenschluss von Amateur- und Profimusikern aus der Metropolregion hat eine fast 30-jährige Geschichte. Konzertreisen führten das Ensemble als Kulturbotschafter des Rhein-Neckar-Kreises bereits weit über ihre Heimatregion hinaus bis nach Frankreich, Schweden und Italien.

Crossover-Jazz vom Feinsten

Die Band Splanky 6 trat schon 2021 im Ladenburger Waldpark auf. © P. Jaschke

Einen Monat später folgt am Samstag, 25. Juni, die Band The Fabulous South Tunes. Die fünf Musiker aus dem Raum Stuttgart interpretieren Songs aus den Genres Rock, Rock’n’Roll, Blues, Swing und Jazz in ihrem ganz eigenen Stil. Songs aus dem Herzen präsentieren die vier jungen Musiker von ONTO am Samstag, 9. Juli. Mit ihren Eigenkompositionen bieten sie Crossover-Jazz vom Feinsten. Scheinbar spielend gelingt dem Quartett mit eingängigen Melodien, spannenden Harmonien und virtuosen Improvisationen der Brückenschlag zwischen Pop und Jazz.

Restkarten an der Abendkasse

Zum vorläufigen Abschluss der Konzertreihe kommt am Samstag, 23.Juli, mit Splanky 6 eine Formation auf die Bühne, die ihre Zuhörer in Ladenburg schon im vergangenen Jahr mit Swing der 30er, 40er und 50er Jahre mitgerissen hatte: Stillsitzen ist hier keine Option. Alle vier Veranstaltungen beginnen um 19.30 Uhr. Das Veranstaltungsteam öffnet die Glashaustüren bereits um 18.30 Uhr. Der Eintritt beträgt jeweils 15 Euro. Kartenbuchungen sind auf der Webseite der Initiative im Waldpark unter der Rubrik „Veranstaltungen“ online möglich: kartenreservierung-glashaus@web.de. Restkarten können an der Abendkasse erworben werden (nur Barzahlung).

Weitere Konzerte und Event-Highlights für das zweite Halbjahr sollen in Kürze auf der Webseite des Vereins – https://glashaus-ladenburg.de – veröffentlicht werden . Für alle Veranstaltungen gelten die aktuell gültigen Coronaverordnungen des Bundes und des Landes Baden-Württemberg. Die Initiative im Waldpark empfiehlt das Tragen von Masken auch während der Veranstaltungen. pj