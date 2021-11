Musik zum Advent

Das vorweihnachtliche Konzert der städtischen Musikschule Ladenburg findet am Sonntag, 28. November, um 17 Uhr in der Evangelischen Stadtkirche statt. Instrumental- und Gesangsklassen bieten ein abwechslungsreiches Programm und wollen musikalisch auf die bevorstehende Adventszeit einstimmen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Zutritt ist nur für geimpfte und genesene Personen (2G-Regel) unter vorheriger schriftlicher Anmeldung bis Mittwoch, 24. November, möglich. Name und vollständige Anschrift sind per Mail an den stellvertretenden Musikschulleiter Christian Dobirr zu senden (christian.dobirr@ladenburg.de).

In der Kirche besteht durchgehend Maskenpflicht. Lediglich Kinder bis einschließlich fünf Jahre sind davon befreit. Der Eintritt kostet 5 Euro, ist jedoch frei für Kinder und Jugendliche. pj

Info: Anmeldung zum Konzert: christian.dobirr@ladenburg.de

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2