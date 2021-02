Seit bald einem Jahr singt Otto Barth so gut wie jeden Abend auf seiner Terrasse in Ladenburg. Nicht alle, die ihn dabei hören können, wissen auch, „wer uns in der Nachbarschaft immer so nett unterhält“. Das schreibt uns eine Frau, die nicht genannt werden möchte. „Total schön“ findet sie die liebgewonnene Serenade in der Südstadt.

Schafft Zuversicht in schweren Zeiten: Otto Barth singt seit bald einem Jahr jeden Abend für die Nachbarschaft. © Peter Jaschke

AdUnit urban-intext1

Auch Altstadträtin Ilse Schummer, die den Sänger jedoch kennt, weil sie gegenüber wohnt, schwärmt auf Anfrage dieser Redaktion: „Das ist etwas Besonderes, weil es Zuversicht bringt und die Gemeinschaft stärkt.“

Gegen die Isolation

Genau das beabsichtigt Barth, seit 1975 Basssänger im evangelischen Kirchenchor, von Anfang an. „Ich wollte kein Aufhebens machen“, erklärt er im Telefongespräch. Dazu hatte er sich dann doch bereiterklärt. „Ich will etwas tun, weil ich weiß, dass im Lockdown viele einsam sind“, führt der 81-Jährige aus.

Am 25. März tritt er zum ersten Mal als singender Mutmacher auf seine Veranda. Zunächst steht allein das Volkslied „Der Mond ist aufgegangen“ auf dem Programm. Damals folgt der ehemalige Kirchengemeinderat, wie auch viele weitere Mutmacher, einem Aufruf seiner Glaubensgemeinschaft, ein Zeichen gegen Corona-bedingte Isolation zu setzen. „Es soll aber nach wie vor auch ein Dank sein an alle, die sich in dieser Zeit um Erkrankte und Pflegebedürftige kümmern“, sagt Barth nach einem seiner jüngsten Vorträge. Den Schwestern und Pflegern sei vieles versprochen, aber ebenso vieles davon nicht gehalten worden, kritisiert er. Dafür widmet Barth den von Nachbarn gespendeten Beifall jetzt jeden Abend im Stillen allen Pflegekräften.

AdUnit urban-intext2

Außerdem legt Barth noch etwas drauf, bevor er abschließend allen Gesundbleiben wünscht: Inzwischen sind es schon drei Lieder, die er, jeweils jahreszeitlich passend, zum Besten gibt. Zurzeit beginnt er gerne mit „Winterwald, wie bist Du schön“. Bei einem traditionellen Kirchenlied bewegen zeitlose Textzeilen wie diese: „Gib Frieden, Herr, wir bitten! Die Erde wartet sehr. Es wird so viel gelitten, die Furcht wächst mehr und mehr.“

Schon das Auswählen der Lieder macht Barth Freude. Er ist musisch veranlagt: Bis 2010 hat er 30 Jahre lang an der Bühne im Mannheimer U-Quadrat Stabpuppen zum Leben erweckt. Das noch länger gepflegte Singen hilft ihm jetzt, Lücken zu füllen. Denn es gibt keine Chorproben, evangelische Präsenzgottesdienste sind in Ladenburg abgesagt.

AdUnit urban-intext3

Ebenso fehlt Barth, seit langem Vorsitzender der Gemeindeversammlung, auch der regelmäßige Bibelgesprächskreis. Doch beklagt das Barth keineswegs. Weiß er doch um ernstere Nöte. Als er „Weißt Du, wie viel Sternlein stehen“ anstimmt, ist im Dunkeln ganz leise eine weitere Stimme zu hören: Eine betagte, alleinstehende Nachbarin singt mit. „Sie erwartet mich jeden Abend auf der Terrasse nebenan“, freut sich Barth. Es kommt immer wieder vor, dass Zuhörer einstimmen, was Barth motiviert.

AdUnit urban-intext4

Zu seinen größten Fans zählt Ehefrau Karen. Nur sie hört ihren Mann bei der Vorbereitung: „Ich singe das einmal durch, damit ich den Eingangston treffe.“ Der Bassist ist da akkurat: „Das ein oder andere Lied muss ich runterstimmen, damit ich die Höhen erreiche“, erklärt er. So ist die Serenade für Barth wichtiger Bestandteil seines Corona-Alltags geworden. Dafür möchte jene Nachbarin, die anonym bleiben will, „einfach mal danke sagen“.