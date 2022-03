Mohammad strahlt stolz

Aus den Lautsprechern schallt „Eye of the tiger“. Das ist eigentlich ein Stück aus dem Boxerfilm „Rocky“. Doch zum Einlaufen der Ringerinnen und Ringer in die Lobdengauhalle passt der treibende Rhythmus auch. Unter den 188 Teilnehmenden der Nordbadischen Meisterschaften im Freistil ist auch Mohammad Nudaev. Der sechsjährige Ladenburger gehört zum 34-köpfigen Aufgebot von Gastgeber ASV und bestreitet sein allererstes Turnier.

Das ist ganz schön aufregend – schon allein wegen der Zuschauer. Doch Mohammad hat sich gut vorbereitet: Sein größerer Bruder Ajub (13) ringt auch und übt gelegentlich zuhause mit ihm. Da schauen dann alle vier weiteren Geschwister zu. Die Familie aus Tschetschenien lebt seit 2013 in Ladenburg. Inzwischen wurde ihrem Asylwunsch entsprochen. Jetzt wünscht sich Mohammad nichts mehr als eine eigene Medaille, die neben den Pokalen seines Bruders in der kleinen Vitrine im Wohnzimmer glänzen soll.

Bronze bei der Premiere

Und es klappt: Mohammad, der im Günther’schen Kindergarten zu den Schulanfängern gehört, gewinnt nach vier Kämpfen die Bronzemedaille. Ebenso Ajub in seiner Alters- und Gewichtsklasse. Beide strahlen stolz. Ihr Vater, der die Jungs bei ihrem Sport unterstützt, freut sich. So wird der ASV einmal mehr seinem Ruf als mehrfach ausgezeichneter Stützpunktverein für Integration gerecht. Ringerchef Herbert Maier hebt neben Bronzegewinner Mohammad auch David Miller (Gold) und Elena Pompidou (Silber) hervor, die ebenso erstmals offiziell gestartet waren. Neben elf Medaillen in Bronze und Silber gibt es 13 Mal Gold für den ASV. Damit gewinnt Ladenburg die Vereinswertung.

Mit dem Meistertitel in der A-Jugend beweist Nikita Eliseev (16) nach dem dritten Platz an Ort und Stelle bei den baden-württembergischen Juniorenmeisterschaften vom Vortag erneut seine Klasse. Auch ASV-Bundesligacoach Hossein Alizadeh ist neuer Landesverbandsmeister. Überraschend gelingt es „Jacky“ Mohammadi, sich auf Rang drei vorzukämpfen. Bei den „Nordbadischen“ im griechisch-römischen Stil am Wochenende in Nieder-Liebersbach erwartet Maier weitere Erfolge.