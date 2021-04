Mitmachaktion der LSV-Triathleten

Die Triathleten der Ladenburger Sport-Vereinigung (LSV) laden zu einer Mitmach-Aktion ein. Die „LSV Crossfit-Challenge“ findet von Samstag, 1. Mai, bis Sonntag, 30. Mai, statt. In diesem Zeitraum sollen zwischen zwei Läufen verschiedene Übungen zum Workout wiederholt werden. Die Teilnehmer sind aufgerufen, ihre Zeiten zu stoppen und per Mail an Frank Erle (frank.erle69@gmail.com) zu senden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Trainingsprogramme, auch für Kinder, mit Links zu anleitenden Internetvideos, sind erhältlich bei Holger Amend, dem Initiator der Aktion und stellvertretenden Abteilungsleiter Triathlon (amend.holger@web.de). pj

AdUnit urban-intext1