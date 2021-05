Mit Märchen Türen öffnen

Kinder von den Handy- und TV-Bildschirmen weglocken und zu mehr Kreativität und Fantasie inspirieren: Das möchte der nagelneue Ladenburger Verein Erzähl-Musen schaffen. „Mit dem Erzählen als Urform von Literatur, Theater und Film wollen wir regelmäßig zum Beispiel in Schulen der Region kulturelle Angebote machen“, sagt Annette Ehleben, die seit bald zwei Jahren als „Märchenmuhme Hannah“ auftritt, und jetzt im Garten ihrer Familie im Stadtteil Neuzeilsheim von den Gründungsmitgliedern zur Vorsitzenden gewählt wurde.

„Wir wollen bald als gemeinnütziger Verein eingetragen sein“, kündigt Hannah Annette Ehleben an, die wir an dieser Stelle im November 2019 zu Beginn ihrer Karriere als Märchenerzählerin vorgestellt haben. Für sie bergen Märchen einen „großen Schatz an Weisheit“, aus dem man bis heute schöpfen könne. Alte Erzählungen, so Ehleben, überlieferten Werte und machten Mut für neue Lebenswege.

Ehleben selbst fühlte sich ermutigt, mit Anfang 50 den Fuß auf berufliches Neuland zu setzen. Bevor Auftritte durch Corona immer schwieriger wurden, begeisterte sie Jung und Alt mit Volkssagen aus aller Welt in Klassenzimmern und im Märchenzelt beim Maislabyrinth auf dem Hegehof.

Nach Berliner Vorbild

„Erzählen verbindet“ – das weiß die Initiatorin von ihrem Vorbild Kristin Wardetzky aus Berlin. Die Märchen- und Erzählforscherin sowie Professorin im Ruhestand für Theaterpädagogik zeigt seit den 1990er Jahren mit vielen Projekten, wie freies Erzählen die Sprachentwicklung und ganz nebenbei auch Integration und Toleranz fördert. „Das gemeinsame Erleben des Erzählten ist immer ein Dialog, der Türen öffnet und dazu führt, dass sich man sich einander zuwendet“, weiß Ehleben aus vielen Fortbildungskursen in Berlin. Das lässt sich für sie stets gut mit einem Familienbesuch verbinden: In der Hauptstadt lebt nämlich ihre Tochter Pauline, die sich als Kunst- und Grundschullehrerin sofort begeistert von der Idee ihrer Mutter zeigte, Erzähl-Musen zu gründen. Auch Ehlebens Tochter Jule, Logopädin in Mannheim, wirkt aktiv mit.

Als stellvertretende Vorsitzende bringt Flore Jampierre, Kunstmalerin und Restaurateurin aus Hirschberg, kreative Kompetenzen ein. Dass auch Musiker zu den Gründern zählen, zeigt, wie breit sich der Verein aufstellt: Sophie Vardigans (Geige und Gesang) und Manuel Stegmüller (Gitarre) sind obendrein Grundschullehrerin beziehungsweise Musik- und Bewegungspädagoge von Beruf.

Konzepte werden erarbeitet

Weitere Mitglieder der ersten Stunde sind Ehlebens Schwester Ulrike Versteeg (Übersetzerin, Portugal), Simon Mehtsun (Wirtschaftsmathematiker, Mannheim), Nina Cordes (Kinder-Yogalehrerin, Hirschberg) und Linda Selig (Grundschullehrerin, Ladenburg). „Wir erarbeiten jetzt Konzepte“, sagt die Vorsitzende Ehleben. Der Verein stehe weiteren Erzählerinnen und Erzählern offen.

Nach dem Vorbild von Berlin, wo der Senat schulische Erzählprojekte finanziell trage, hofft sie, auch an öffentliche Fördertöpfe heranzukommen. Gehe es doch darum, „Sprache auf emotionaler Ebene zu vermitteln“, um beispielsweise auch Konzentrationsvermögen und Persönlichkeitsentwicklung zu stärken.

