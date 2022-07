Merian-Realschule feiert Jubiläum mit Hip-Hop

Die Merian-Realschule (MRS) hat 50. Geburtstag gefeiert: Nachmittags mit vielen Ehemaligen beim fröhlichen Sommerfest im Hof. Doch zunächst mit geladenen Gästen beim Festakt in der Aula mit Bigband, Lehrersong und „Tanz durch fünf Jahrzehnte“, die alle viel Applaus bekamen. Und da hatte der Ladenburger Tim Niebler mit Rapper Tobi von den Mannheimer „Rapagogen“ einen starken Auftritt, bevor weitere Hip-Hop-Sechstklässler mit ihrer gekonnt gerappten Merian-Hymne begeisterten.

„Bildung braucht Herz und Verstand, an der MRS hat man das erkannt“, hieß es im Text. „Respekt, das wird ein Renner“, sagt Bürgermeister Stefan Schmutz voller Anerkennung. Für ihn ist die MRS-Historie eine „Erfolgsgeschichte“. „Die MRS war und ist eine zeitgemäße Schule“, staunt auch Schulamtsdirektor Endrik Ebel über die gelungenen Nummern. Die Schule habe bei stets hervorragenden Prüfungsergebnissen „früh erkannt, dass es weit übers Wissen hinaus gilt, Kinder aufs Leben vorzubereiten“. Für Rektor Stefan Baust ist „seine“ MRS eine „stabile, gut aufgestellte und gesuchte Schule“. Doch der Raum- und Sanierungsbedarf steige. „Es müssen gemeinsam Wege gefunden werden, um darauf zu reagieren“, sagt er.

Für diese klare Sicht macht Elternsprecher Joachim Kilburg der Schulleitung, die auch Konflikte „relativ stressfrei“ löse, ein „Riesenkompliment“. Zur Feier des Tages legen Schmutz, Ebel und Baust symbolisch letzte Hand am neuen Schullogo an, das im Technikunterricht entstanden ist.

Mit 78 Kindern begonnen

Mit 78 Kindern in nur zwei Klassen und wechselnden Unterrichtsorten hatte 1972 alles klein angefangen. Derzeit gibt es 520 Schülerinnen und Schüler sowie 44 Lehrkräfte. Das heutige Gebäude entstand 1977, wurde 2011 erweitert und ist benannt nach Kupferstecher Merian, der im 17. Jahrhundert Ladenburg verewigte. Gründungsrektor war der bis 1996 amtierende Helmut Brand. Seine Nachfolgerin Brigitte Frei wird 2001 von Edeltrud Ditter-Stolz abgelöst. Sie macht Musik zum MRS-Markenzeichen. Der heutige Schulleiter ist seit 2019 im Amt. Auch Baust und sein vielgelobtes Kollegium wollen Jugendliche auf dem Weg ans berufliche Gymnasium und in Ausbildungsberufe bestmöglich vorbereiten.

Preisgekrönte Pädagogen

Regelmäßig wird die MRS für ihre Berufsorientierung mit dem entsprechenden BoriS-Gütesiegel ausgezeichnet. Hilfreich sind aber auch Sozial-, Musik- und Bewegungsprofil mit Projekten wie Soziales Lernen, Methodentraining, Bläserklasse und Zirkus „Meriano“. MRS-Jugendliche setzen sich in der „Schülis“-Initiative mit Unterstützung aus dem Rathaus für queere Jugendliche ein. Es gibt Respekt-Coaches und mit Dominic Arbogast und Stefan Wehner sogar preisgekrönte Pädagogen, die 2021 den Landeslehrerpreis bekamen. Bereits 2019 wurde die MRS fürs Olweus-Programm gegen Mobbing ausgezeichnet.

In den vergangenen Jahrzehnten haben einige bekanntere Persönlichkeiten die MRS besucht. Hier einige Beispiele: Dr. Jürgen Zieher (promovierter Historiker), Harald Lange (Feuerwehr-Ehrenkommandant) und seine Frau Petra Wagner (frühere Ilvesheimer Fasnachterin), Götz und Marcel Seidel (Spielzeug- und Automobilia-Auktionen), Olaf Müller (Lichtbildner und Fotograf), Kindergartenleiterin Angelika Gelle, Bernd Garbaczok, Zweiradmeister Sven Ruster (alle drei Ratsmitglieder), Renate Henseler-Sohn (Geschäftsfrau), Kai Müller (Lobdengau-Bierbrauer) und Anette Nowak (1. „Miss Ladenburg“ 2007). Vorübergehend besuchte die MRS auch Karim Joel Martin, heute berühmt als Erfolgsrapper OG Keemo, und gründet mit Klassenkamerad Mo Gelle ein Hip-Hop-Kollektiv. In ihre Fußstapfen will Nachwuchsrapper Tim Niebler treten.