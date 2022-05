Mehr Platz im Außenbereich

Die Ladenburger Gastronomen bekommen auch diesen Sommer mehr Möglichkeiten zur Außenbewirtung im öffentlichen Raum. Das haben SPD-, Grünen- und CDU-Fraktionen sowie FDP-Einzelstadtrat mit einem gemeinsamen Antrag in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats einstimmig durchgesetzt. Die Erlaubnis, mehr Tische und Stühle auf Straßen und Plätze zu stellen, sei in den vergangenen beiden Jahren von der durch die Pandemiekrise gebeutelten Gastronomie „positiv wahrgenommen“ worden und habe die Stadt belebt, so SPD-Stadtrat Steffen Salinger. Man sei bei aller Unterstützung der Wirte aber „für Konzepte aller Selbstständigen offen“, betonte Sophian Habel (CDU). Das städtische Ordnungsamt kündigte an, ein Auge darauf zu haben, dass der Marktplatz für Händler und Passanten benutzbar bleibe.

Bei vier Gegenstimmen beschloss das Gremium mehrheitlich außerdem, dass die Sperrpoller an zwei Altstadtzufahrten (Neckartorplatz und Platz an der Linde) wie in beiden Vorjahren in der wärmeren Jahreszeit bereits Freitags um 19.30 Uhr statt erst samstags geschlossen werden. Diese Maßnahme zur Verkehrsberuhigung sei für den Einzelhandel „nicht zielführend“, argumentierten die Freien Wähler vergeblich dagegen. pj

