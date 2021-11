Mehr Geld für Stadt-Tochter bewilligt

Der Ladenburger Gemeinderat hat die kürzlich gegründete Stadtentwicklungsgesellschaft (StaLa) in seiner jüngsten Sitzung zusätzlich mit 200 000 Euro ausgestattet. Die StaLa ist ab 1. Januar 2023 die neue Eigentümerin der spätestens ab 2022 allmählich brachfallenden ABB-Flächen an der Wallstadter Straße. „Manche werden vielleicht sagen: Kaum gegründet und schon braucht die StaLa erneut Geld“, sagte Bürgermeister Stefan Schmutz schmunzelnd. Ganz im Ernst fügte er hinzu: „Es fallen Ausgaben an, die mit dem vorhandenen Stammkapital von 25 000 Euro nicht zu decken sind.“

Wie berichtet soll die StaLa Zukunftsaufgaben bewältigen: Es gelte, langfristig Wohnraum zu schaffen und die Infrastruktur im Stadtteil West zu verbessern. „Um in der notwendigen Dimension handlungsfähig zu sein, benötigt die GmbH weitere finanzielle Mittel vonseiten der Stadt als Gesellschafterin“, erläutert die Beschlussvorlage. Die überplanmäßige Auszahlung von 200 000 Euro sorge für Liquidität, bis sich die GmbH von eigenen Umsätzen tragen könne, so Schmutz. Die Liquidität der Stadt ist laut Kämmerer Daniel Müller durch den Abfluss der Gelder nicht gefährdet.

Lob von Gemeinderäten

„Wir hoffen, dass alle Annahmen so eintreffen und stimmen zu, weil das ja keine Schenkung ist, sondern eine finanzielle Unterstützung in der Anfangszeit“, sagte Stadtrat Karl-Martin Hoffmann (CDU). Als „Meilenstein in der Geschichte der Stadt“ bezeichnete Max Keller (Grüne) die von seiner Fraktion und der SPD initiierte StaLa und lobte die Stadtverwaltung für deren Umsetzung. „Wir sind uns sicher, dass das Geschäftsmodell tragfähig ist und wir das Geld wieder zurückgezahlt bekommen“, so Keller. „Das hätte ich nicht besser sagen können“, fand Steffen Salinger (SPD). „Wir freuen uns auf eine umsichtige Entwicklung der Weststadt“, signalisierte Tim Ruster (Freie Wähler) ebenso Zustimmung wie Ernst Peters (FDP).

Die StaLa-GmbH ist nun auch in der ebenso einstimmig geänderten Hauptsatzung der Stadt verankert. Der Passus regelt unter anderem die Möglichkeit zur Einflussnahme bei einer Änderung des zugrundeliegenden Gesellschaftsvertrags. Zugleich wurden in der Hauptsatzung Schwellenwerte erhöht in den Bereichen Planungsaufträge und Leistungen zur Bauausführung, über die der Bürgermeister ohne Zustimmung durch den Rat entscheiden darf, um Verfahrensabläufe bei Großprojekten wie auch dem Bau der neuen Sporthalle zu beschleunigen. Die ausnahmslos zustimmenden Kommentare reichten von „wir geben nicht die Kontrolle ab“ (Marius Steigerwald, Grüne) bis „wir erhoffen uns eine Beschleunigung von Verfahren“ (Uta Blänsdorf-Zahner, SPD).

