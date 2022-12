Mannheimer Morgen Plus-Artikel Ladenburg Mehr als 2300 Euro für Garango gesammelt

Am vierten Adventswochenende öffnet der Weihnachtsmarkt in Ladenburg zum letzten Mal die Pforten. Dann wird noch einmal für die Partnerstadt Garango in Westafrika gesammelt. Am verganenen Wochenende kamen bereits über 2300 Euro zusammen.