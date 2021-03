  Mann entblößt sich vor Spaziergängerin 

Ladenburg. Ein bislang unbekannter Täter hat sich am Sonntag vor einer 50 Jahre alten Spaziergängerin in Ladenburg entblößt. Dabei habe er der Frau nach Polizeiangaben vom Montag auch sein Geschlechtsteil gezeigt. Der Vorfall hatte sich gegen 11.45 Uhr am Neckarufer im Bereich der Fähre ereignet. Anschließend flüchtete der Mann Richtung Schleuse.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Er wurde auf ein Alter von 50 Jahren geschätzt. Bei einer Größe von 1,80 Meter hatte er eine kräftige Statur. Weiter wurde er mit einem runden Gesicht und lichtem grauen Haar beschrieben. Zum Tatzeitpunkt trug er ein braunes Blouson.

Zeugen melden sich unter der Telefonnummer 06203/9305-0 bei der Polizei.