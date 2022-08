Mallorca-Party bei Beat & Eat

Ladenburg. Die Festwiese in Ladenburg wird am Freitag zur Mallorca-Meile. Live dabei beim Festival der Hirschberger Konzertagentur DeMi Promotion ist DJ Robin mit seinem Mega-Hit „Layla“. Ebenfalls live am Start sind die Mallorca-Hochkaräter Ikke Hüftgold, Honk!, Stefan Stürmer und Malin Brown. Tickets gibt es ab 22,49 Euro (Stehplatz), Einlass ist um 17.30 Uhr, Beginn um 19 Uhr. Die 10er-VIP-Lounge zum Gesamtpreis von 1309,99 Euro ist ausverkauft, ebenso der 5er-Pool für 404,99 Euro.

Das Mitbringen von eigenem Essen und Getränken ist nicht gestattet, vor Ort stehen Food Trucks für Verpflegung zur Verfügung. Speisen können von Liegstuhl-Inhabern auch über den Beat & Eat-Gastroshop bestellt und bezahlt werden. Die Bestellungen werden an den Platz gebracht.

Am Samstag, 20. August, geht es mit dem „Purelei Birthday Festival“ weiter. Auf die Besucher warten Live-Acts, Stylingmöglichkeiten, Fotospots und Food und Drinks. Getanzt werden kann zu den Beats von David Puentez, DJ Brandon und weiteren Künstlern. Im Ticketpreis von 29.99 Euro (Stehplatz) ist eine Goodiebag enthalten.

Abgesagt ist hingegen der Auftritt von Oliver Pocher an diesem Donnerstag: „Die Pochers Live – mit Amira & Oliver“ ist ersatzlos gestrichen worden. red/sko