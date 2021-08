Magerwiese lockt mehr Arten an

Nachdem sich die Umwelt- und Naturschützer vom Ladenburger BUND – wie kürzlich berichtet – im Vorstand nahezu komplett neu aufgestellt hatten, stand eine Woche später eine erste, neue Aktion auf dem Programm: Es ging um eine Maßnahme zur Förderung der Artenvielfalt. So soll eine Magerwiese auf der Streuobstwiese zwischen Wohnmobilpark und BUND-Bachstation an der Heidelberger Straße entstehen. Solche Grünflächen sind im Gegensatz zu Fettwiesen besonders nährstoffarm und gelten als ökologisch wertvoll.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Anderes Nahrungsangebot

Sind die Maßnahmen erfolgreich, blühen dort spezielle Pflanzen. Diese eher seltenen Arten locken dann Bienen und Schmetterlinge sowie weitere nützliche Insekten an, die die natürlichen Lebensgemeinschaften (Ökosysteme) ebenso stabilisieren helfen sollen, wie die von einigen Landwirten angelegten Blühstreifen in der Feldflur. „Magerwiesen bieten im Gegensatz zu Blühstreifen ein völlig anderes Nahrungsangebot für spezialisierte Insektenarten und entstehen durch mehrmaliges Mähen des hohen Grases, das aber entfernt werden muss“, erklärt Petra Göhring als Vizechefin der Ortsgruppe in einer Pressemitteilung. Andernfalls würden durch das gemähte Gras zu viele Nährstoffe in den Boden gelangen. Was es beim Anlegen der Magerwiese an diesem Standort sonst noch zu beachten gelte, habe Mitglied Klaus Grelle in Erfahrung gebracht, so Göhring.

Schnell gehandelt

BUND-Mitglieder beim Mähen der Magerwiese. © Petra Göhring

Im Vorfeld sei mit dem Eigentümer geklärt worden, wer die Wiese bislang wie oft gepflegt habe und dass der örtliche BUND nun deren „Umgestaltung“ begleite.

Nach dem jüngsten Mähen hieß es schnell handeln, und es hat geklappt: „Viele fleißige Hände haben es in zwei Stunden geschafft, das Schnittgut in einer Ecke der Wiese anzuhäufen“, berichtet Göhring. Obendrein seien senkrecht wachsende Wassertriebe an Obstbäumen entfernt worden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Das neue Vorstandsteam wird künftig Mitglieder und Interessierte vorab über soziale Medien sowie mit einem Mail-Newsletter über solche Aktionen informieren“, kündigte Göhring im Namen des Teams um Gabi Lux an.

Info: Mehr Infos unter http://ladenburg.bund.net/