Märchen mit Muhme Hannah

Die Märchenmuhme Hannah alias Annette Ehleben aus Neuzeilsheim ist auf Tour durch die Region. Ab Samstag, 17. Juli, um 15.30 Uhr tritt die Erzählerin mit „Das Geheimnis der Schildkröte“ im Märchenzelt am Ladenburger Hegehof (Neuzeilsheim 19) auf. Weitere Märchenstunden folgen jeweils samstags um dieselbe Uhrzeit: am 31. Juli „Der Gesang der Waldgeister“, am 7. August „Die drei Zauberworte“, am 21. August „Die Schätze des Meereskönigs“, am 4. September „Das blaue Wunder“ und am 25. September „Der Feen-Tanz“. Tickets an der Tageskasse kosten für Kinder bis 15 Jahre drei, und darüber fünf Euro. Reservierung per Mail an hannah@maerchenmuhme.de . pj

