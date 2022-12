„Macht uns alle stolz“

Ab 23. Februar kommenden Jahres ist im texanischen Houston (USA) eine Ausstellung zu sehen, die 2018 im Ladenburger Lobdengaumuseum erstmals zu besuchen war. Es geht darin um die Frage, wie vor mehr als 80 Jahren aus integrierten Mitbürgern nach Machtergreifung der Nazis Fremde werden konnten. „Nachbarn 1938 – Wir waren alle Ladenburger“ hatten Dozierende sowie Studierende der Hochschule für Jüdische Studien und der Ruprecht-Karls-Universität (beide Heidelberg) zusammen mit dem Museum der Römerstadt konzipiert.

Zeitzeugin zu Gast

Am Vortag der Eröffnung sprach damals die Zeitzeugin Ruth Steinfeld in der evangelischen Stadtkirche über ihre persönlichen Erlebnisse in der Reichspogromnacht. Die frühere Ladenburgerin hat als Kind mit ihrer Schwester Lea den Holocaust überlebt und die Ausstellung in ihre neue Heimatstadt Houston geholt.

„Für uns als kleine Stadt ist das außerordentlich und macht uns alle sehr stolz“, sagte Bürgermeister Stefan Schmutz in der jüngsten Gemeinderatssitzung. pj