Luther-Ausstellung im Kreisarchiv

Ab Montag, 20. September, ist die Ausstellung „Luther im Worms“ im Kreisarchiv in Ladenburg, Trajanstraße 66, wieder geöffnet. Das teilt das Landratsamt des Rhein-Neckar-kreises mit. Aufgrund eines Wasserschadens im Gebäude musste die Ausstellung kurzfristig geschlossen werden. Die Kabinettausstellung, die mit über 50 historischen Exponaten einen spannenden Einblick in das epochale Ereignis der Reformation bzw. den Auftritt Luthers in Worms bietet, ist noch bis zum 15. Oktober jeweils montags bis donnerstags von 9 bis 16 Uhr, freitags von 9 bis 12 Uhr und am Sonntag, 10. Oktober, von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Am Mittwoch, 29. September, wird ab 17.30 Uhr eine Führung durch die Ausstellung angeboten. Anmeldungen sind telefonisch beim Kreisarchiv (06221/522 77 40) bzw. per Mail (kreisarchiv@rhein-neckar-kreis.de)möglich. Entsprechend der aktuellen Corona-Verordnung des Landes müssen Besucher nachweisen, dass sie geimpft, genesen oder negativ getestet sind. red