Lücke wird geschlossen

Auf diese 250 Meter lange Asphaltstrecke entlang eines Teilstücks der Weinheimer Straße in Ladenburg warten viele Radfahrer schon seit drei Jahren: Doch 2022 soll die Radweglücke zwischen dem Verkehrskreisel am Neubaugebiet Nordstadt-Kurzgewann und der Brücke zu den Feldwegen in Richtung Neuzeilsheim und Weinheim endlich wieder geschlossen werden. Dies ermöglicht ein Kompromiss zwischen Stadtverwaltung und Rhein-Neckar-Kreis, der sich ab Mai 2020 abgezeichnet hatte (wir berichteten).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dass der begleitende Radweg an der Kreisstraße 4238 für rund 200 000 Euro im kommenden Jahr gebaut werden soll, wenn alles nach Plan läuft, hatte der Kreistag kürzlich beschlossen. Bürgermeister Stefan Schmutz kündigte im Gemeinderat an, dass „die gemeinsame Planung auch die Querung der Kreisstraße in Höhe der Wohnstraße Am Bildstock für Fußgänger und Radfahrer umsetzt“. Damit nutze die Stadt die Maßnahme des Kreises, um eine „langjährige Forderung aus der Bürgerschaft umzusetzen“. Mittel dafür sind jedenfalls im Entwurf des Etatplans der Verwaltung eingestellt. Wie Schmutz ausführte, soll bei allen Vorplanungen, die 2022 anstehen, ein besonderes Augenmerk auf Verkehrssicherheit und Radwegführung gelegt werden. Dazu zähle auch die mögliche Einbahnstraßenregelung in Luisen- und Schwarzkreuzstraße sowie der Neuen Anlage. pj