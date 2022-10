Love-Songs am Lagerfeuer

Ladenburg. Es ist ein milder Herbstabend. Die Getränke sind gekühlt, Feuerholz liegt bereit. Doch erst als „Zimmermann’s Friends“ zu den Instrumenten greifen, wird eine Lagerhalle in Ladenburg zur „Kulturwerkstatt Am Sägewerk“. Die Gitarristen und Sänger Günter „Gag“ Geisinger (Großsachsen), Bernd Hoffmann (Weinheim) und Bernd Windisch (Heiligkreuz) huldigen – teils mit dreistimmigem Gesang, Mundharmonika und Akkordeon – einmalig schön der Musik des einflussreichen Künstlers, der 1941 als Robert Zimmermann geboren wird. Dass Bob Dylan auch „weltbester Lovesong-Dichter ist”, beweist das Trio souverän zurückgelehnt mit Country- und Folk-Rockperlen wie „She Belongs To Me“, „Make You Feel My Love“ und „Simple Twist Of Fate“. Selten gecoverte Stücke artverwandter Künstler wie Neil Young (wunderbar: „Harvest Moon“), Tom Petty, Kris Kristofferson und Bruce Springsteen erfüllen das Motto „American Song Poetry“ mit Leben. Die 50 Gäste sind begeistert. „Tolle Location“, lobt Hoffmann den Ort. Gastgeber Arno Folger strahlt zufrieden. Viele trällern auf dem Heimweg glücklich Lieblingssongs. pj

