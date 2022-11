Lokführer entschuldigt sich

Der Regionalexpresszug (RE) 60 aus Frankfurt sollte eigentlich um 20.28 Uhr in Ladenburg halten – doch der Zugführer verfehlt den Bahnsteig und fährt am Donnerstagabend weiter (wir haben berichtet). Am Bahnsteig bleiben die Zugreisenden zurück, die einsteigen wollten, die Aussteigewilligen müssen weiterfahren. Am Montag hat die Pressestelle der Bahn nun den Grund für die Panne genannt. So sei der verspätete Regionalexpress 60 aus Frankfurt am vergangenen Donnerstagabend gegen 20.50 Uhr tatsächlich nicht am richtigen Punkt am Bahnhof in Ladenburg zum Halten gekommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Lokführer habe dem Fachdienst mitgeteilt, es tue ihm leid, dass „das Bremsen nicht richtig geklappt“ habe, hieß es weiter von der Bahn. Im Zug sei jedoch durchgegeben worden, dass die S6 in Neu-Edingen zur Rückfahrt nach Ladenburg bereitstehe.

Zug bereits abgefahren

Ein Regionalexpress hatte in Ladenburg den Bahnsteig verfehlt. © P. Jaschke

Wie eine Leserin dieser Redaktion berichtet hatte, war der hintere Zugteil am Donnerstagabend erst „hinterm Ende des Bahnsteigs“ zum Stehen gekommen – und augenblicklich über die Neckarbrücke zum nächsten Halt Neu-Edingen weitergefahren. Dort sei der Zug, der nach Ladenburg zurückfahren sollte, bereits abgefahren gewesen.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Nahverkehr Zug verfehlt Bahnsteig in Ladenburg und lässt Fahrgäste im Stich Mehr erfahren Notfälle Nach Güterzugunfall: Gas-Abfackeln vorerst gestoppt Mehr erfahren Verkehr Einschränkungen nach Güterzugunfall bis Mitte Dezember Mehr erfahren

Laut Aussage des Ladenburger Bahnexperten und Geographs Axel Juedtz messe der Bahnsteig 210 Meter – die Züge seien jedoch, wenn sie aus zwei Zugteilen bestehen, 211 Meter lang. Das bedeute, dass der Zug präzise zum Stehen kommen müsse, damit alle Türen geöffnet werden könnten, so Juedtz. „Wenn sich der Lokführer mal verbremst haben sollte, kann er über die selektive Türfreigabe einzelne Türen sperren“, erklärte der Experte dieser Redaktion. Seinen Beobachtungen nach komme das selten vor.