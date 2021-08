Lokalderby im Oktober

Nachdem die Ligarunde im vergangenen Jahr Corona-bedingt ausfallen musste, freuen sich die Ringer vom Athletik-Sport-Verein (ASV) Ladenburg und vom Kraft-Sport-Verein (KSV) Schriesheim umso mehr auf den Saisonstart am Samstag, 4. September. Beide Vereine bestreiten zunächst jedoch Auswärtskämpfe: Während das Weinstadt-Team auswärts auf Hausen-Zell trifft, reisen die Römerstadtringer ebenfalls in der Regionalliga zur Kampf-Gemeinschaft (KG) Weitenau-Wislet. Die jeweils ersten Heimkämpfe finden am Samstag, 11. September, in Ladenburg (gegen KSV Tennenbronn um 20 Uhr in der Lobdengauhalle) und am Samstag, 18. September, in der Schriesheimer Mehrzweckhalle statt (ab 19.30 Uhr gegen Aichhalden). Das mit Spannung erwartete Lokalderby zwischen ASV und KSV steigt in der Hinrunde am Freitag, 22. Oktober, um 20.30 Uhr in der Ladenburger Lobdengauhalle. pj

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1