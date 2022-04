Live-Musik und Grill

Die Kulturwerkstatt Ladenburg läutet am Freitag, 8. April, um 19.30 Uhr mit der Formation Mellow Yellow Acoustic Tour die Konzertsaison 2022 Am Sägewerk 22 ein. Was Corona-bedingt mit Straßenmusik angefangen hat, setzt die bis zu vierköpfige Rock-, Folk- und Blues-Coverband nun in Biergärten, Kneipen und Restaurants fort.

Das Konzert findet unter 3G-Bedingungen statt. Im Gebäude sollen möglichst Masken getragen werden. Im Außenbereich steht eine begrenzte Zahl von Frischluft-Plätzen unter einem Pavillondach zur Verfügung. Der Eintritt ist frei, aber es wird um Spenden für die Aktionen der evangelischen Kirchengemeinde zur Unterstützung ukrainischer Flüchtlinge gebeten.

In der Pause will Gastgeber Arno Folger den Grill anwerfen. Er bittet zur Planung um unverbindliche Anmeldung per Mail (KulturwerkstattLadenburg@online.de). pj

