Literarischer Gottesdienst und „KirchenKino“ in  Stadtkirche Ladenburg

Ladenburg. Die evangelische Kirchengemeinde Ladenburg weist auf zwei Veranstaltungen in der Stadtkirche hin: Am Samstag, 8. Oktober, beginnt das diesjährige „KirchenKino“ ab 19.30 Uhr mit geistlichen Impulsen zum Film „Nebraska“ (20.15 Uhr) von 2013. Am Sonntag, 9. Oktober, gibt’s um 10 Uhr einen literarischen Gottesdienst mit dem kurpfälzischen Blues-Poeten und Mundart-Autor Arnim Töpel.

Sein Programm „Woher weiß ich, was ich glaube? Net so ä-fach, voll fagnoddld“ bezieht sich auf neuesten Fall von Kommissar Günda. Was dessen kriminalistischen Spürsinn in Töpels aktuellem Roman „Voll Fagnoddld“ (Kurpfälzisch: reichlich verworren) selbst im Ruhestand weckt, das ist die wenig bekannte Geschichte des einstigen Ladenburger Stadtpfarrers und seinerzeit bedeutenden Theologen Johannes Sylvanus, der nach einer steilen Kirchenkarriere vor 450 Jahren auf dem Heidelberger Marktplatz geköpft wird – wegen Ketzerei und Gotteslästerung. Das dennoch vergnügliche und stadthistorisch spannende Programm hat Töpel mit Pfarrer Manfred Kuhn Ende Mai in Heddesheim erfolgreich vorgestellt.